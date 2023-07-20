Bakan Şimşek'ten ihracata ''tam destek'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracata maksimum destek sağlayacaklarını belirterek, ''Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz.'' dedi.
Bakan Şimşek'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız.
Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz.
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