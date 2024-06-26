Bakan Şimşek'ten özelleştirme tepkisi: ''İftira siyasetinin dozu arttı''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın iki firmanın devlete olan özelleştirme borçlarının dolardan TL'ye çevrilip, taksitlendirilerek kamunun 18 milyar 655 milyon lira zarara uğratıldığı iddialarına tepki gösterdi. Şimşek, ''Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, iki firmanın devlete olan özelleştirme borçlarının dolardan Türk lirasına (TL) çevrilip, taksitlendirilerek kamunun 18 milyar 655 milyon lira zarara uğratıldığını öne sürdü.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Yavuzyılmaz'ın iddialarına ilişkin paylaşım yaptı.

"Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Şimşek, şunları kaydetti:

"2017 yılında 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm şirketlerin istisnasız faydalandığı, Sayıştay denetimiyle herhangi bir kamu zararı olmadığı raporlarla tespit edilen uygulama çarpıtılarak yeniden gündeme taşınmıştır. Kanunlara uygun ve herkese eşit uygulanan bu imkanın kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmasını doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki vatandaşımız nezdinde bu tür çarpıtma siyasetinin yeri yoktur."

AA