Bakan Varank, sanayiciler ile buluştu

Varak, Erzurum Sanayi ve Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantıdaki konuşmasında, zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek küresel salgının tüm ülkeleri etkileyip dünyadaki bütün dengeleri sarstığını anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hem toplumun hem de ekonominin sağlığını korumaya odaklandıklarını ve bu süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlı şekilde yönettiklerini anlatan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteği gibi başlıklar altında vatandaşlarımıza 39 milyar liralık kaynak aktardık, milyonlarca vatandaşımızın hayatına dokunduk. Kamu bankalarımız eliyle, krediye erişim imkanlarını genişlettik. Sokağa çıkma kısıtlaması varken dahi, Bakanlığımıza başvuran fabrikaların çalışmasını mümkün kıldık. Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık. Güvenli üretim yapan ve güvenli hizmet sunan firmaları belgelendirmeye başladık. Dış talebin de canlanmasıyla hazirandan itibaren ekonomi tekrar canlanmaya başladı. İmalat sanayinde siparişler, üretim, kapasite kullanım oranları yükseldi."



Varank, sanayideki elektrik tüketimi verilerinin de pandemi dönemindeki kayıpların giderildiğini gösterdiğini dile getirerek "Organize Sanayi Bölgelerimiz (OSB), eylülde son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı. Hatta son çeyreğe de güçlü bir başlangıç yaptık. Ekim’in ilk yarısına ilişkin veriler, eylül ve martın aynı dönemlerini geride bırakmış durumda. Otomotiv ve tekstil ağırlıklı OSB’lerin bulunduğu Sakarya, Bursa ve Kocaeli üçgeninde elektrik tüketimi, marta göre yüzde 7 daha fazla." diye konuştu.

"Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde"

Tüm Türkiye’de yatırım talebi cephesinde de güzel haberler olduğunu dile getiren Varan, "Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Biz bu dönemde özel sektörün 127 milyar liralık sabit yatırımını 6 bin 296 teşvik belgesiyle destekledik. Bu yatırımlar tamamlandığında, 191 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğmuş olacak. Erzurum özelinde de durum parlak. İlk 8 ayda, 487 milyon liralık 26 farklı sabit yatırıma teşvik vermişiz. Bu projeler tamamlandığında 2 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını bekliyoruz. Çok daha dikkat çekici olansa yatırım tutarı açısından karşılaştırma yaptığımızda, bu senenin ilk 8 ayında, şimdiden son 8 yılı geride bırakmış olmanız." dedi.



Varank, yatırımlar ve üretimin hem Türkiye’de hem de Erzurum’da arttığını söyleyerek "İnşallah yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir büyüme göreceğiz. Yılın son çeyreğinde de iyi bir performans gösterebilirsek bu zorlu seneyi minimum hasarla atlatabiliriz. Finansal piyasalardaki dalgalanmanın, iş yapma biçiminizi etkilemesine lütfen izin vermeyin. İhracata daha fazla yönelip, pazarlarınızı geliştirmeye ve yerli katma değeri artırmaya bakın." değerlendirmesinde bulundu.

"KOBİ’lerimize ilk 9 ayda 1 milyar liranın üzerinde destek ödemesi yaptık"



Bakanlık olarak da bu dönemde önemli adımlara imza attıklarını aktaran Varan, "Yoğun bakım solunum cihazımızı rekor sürede seri üretim bandından indirdik ve tüm dünyaya şunu gösterdik, Türkiye'nin kabiliyetleri çok fazla ve çok esnek şekilde bu kabiliyetleri uygulayabiliyor. Kimsenin bu kadar sürede üretemediğini biliyorsunuz. Amerika Başkanı'nın tweetleri oldu, kendi global firmalarına Twitter'dan talimatlar yağdırdı, dedi ki 'Fabrikanızı açın bunları üretin' ama onlar üretemedi, Allah'a şükür biz ürettik. Bu bizim sanayimizin ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor. Otomotiv sektöründe küresel bir marka oluşturma hedefiyle çıktığımız yolda Türkiye’nin Otomobili fabrikasının temellerini Gemlik’te attık. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda, makine sektöründeki projeleri desteklemeye başladık. KOBİ’lerimize ilk 9 ayda KOSGEB aracılığıyla 1 milyar liranın üzerinde destek ödemesi yaptık. Sanayi altyapımızı güçlendirmek üzere 33 farklı OSB’ye kamulaştırma ve altyapı harcamaları için 154 milyon lira destek sağladık. Erzurum İkinci OSB de bu desteklerden faydalandı." şeklinde konuştu.

Varank, OSB'lerdeki sanayi parsellerinin daha verimli kullanılması için emsal hesabında, sanayi tesisleşmesine uygun bir düzenleme yaptıklarını anlatarak şunları söyledi:

"Zemin altı ilk bodrum katlar daha önceki düzenlemede yüzde 30 katsayısının içindeyken, yeni yapılan düzenlemeyle bu katsayıdan çıkarıldı. Ayrıca sanayi tesisleşmesine uygun tesisat, yangın holü, zorunlu otoparklar, galeri ve mescit gibi mahalleri emsal dışı olarak tanımladık. Bu düzenleme sayesinde sanayicilerimiz, parsellerini ihtiyaçları doğrultusunda daha esnek planlayabilecek. Yatırım teşviklerimizde de tarihi bir adım atarak ilçe bazlı teşvik sistemini hayata geçiriyoruz. Tabii bu işin mutfağında veri bazlı analizler var. Tüm il ve ilçelerimizin sosyo-ekonomik gelişmişlik endekslerini güncelledik. İller için 52 göstergeyi, ilçeler içinse 32 göstergeyi dikkate alarak bir sıralama yaptık. Yeni sistemle illerin az gelişmiş ilçelerinde yapılacak yatırımlar, bir alt bölge desteklerinden faydalanacak. Böylece görece dezavantajlı ilçelere daha fazla yatırım gitmesi teşvik edilecek, istihdam artacak ve ekonomik hayat canlanacak."

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sanayileşme İcra Komitesini kurduk"

Bakan Varank, çalışmalarının süreceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yine sanayimiz için çok kritik bir adımı hayata geçirerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sanayileşme İcra Komitesini (SAİK) kurduk. Bu Komitede sanayimize seviye atlatacak ve ülkemizi geleceğe hazırlayacak kararlar ilgili bakanlıklarla birlikte alınacak. Tabii yeri gelmişken burada bir yanlış anlamayı da düzeltmek istiyorum. SAİK kararnamesinde yer alan bir maddeden hareketle, devletin istediği şirkete el koyabileceği gibi absürt yorumlar yapan bazı köşe yazarları çıktı. Böyle bir şey olabilir mi, böyle bir şey elbette olamaz. Sanırım bu durum, hem kararnameyi dikkatli okumamak hem de son küresel eğilimleri iyi takip etmemekten kaynaklanıyor. Orada yazılan, ülke açısından stratejik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapısında yabancılarla ilgili bir değişiklik olacaksa, devletin ihtiyaç duyması halinde buna dönük politikalar geliştirebilmesi için bir yetki tanımı. Bu batı ülkelerinde, Amerika’da, Almanya’da bu dönemde sıkça gündeme gelen uygulamaları olan bir husus. Dolayısıyla 'el koyma falan' garip, kötü niyetli yorumlar ve ekonominin işleyişine aykırı yorumlar. Bu haberler, hangi mantıkla yazılıyor, anlamak gerçekten mümkün değil."

Gelecek yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çok daha güçlü olacağını ifade eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalkınma planları ile uyumlu olacak şekilde bütçemiz geçen seneye göre yüzde 50 arttı. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri için kullanacağımız bütçede, 5 katlık bir artış olacak. Ayrıca yenilik ve inovasyon öncülüğündeki projeleri daha yoğun biçimde destekleyeceğiz. Bu sabah tam da bu konuda çok kritik bir veri açıklandı. 2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payı yüzde 1,06’ya yükseldi. Bakın bu son 10 senenin rekoru. Alt detaylara da baktığımızda özel sektörün hem Ar-Ge harcamalarının hem de Ar-Ge finansmanında oynadığı rolün arttığını görüyoruz. Bununla birlikte, bu alandaki insan kaynağımız da artıyor. Yani hem özel sektör inovasyona daha çok yöneliyor hem de bu alanda çalışan insan kaynağı artıyor. İşte Türkiye, bu eğilimin devam etmesiyle rekabet gücünü daha da artıracak. Biz, Bakanlık olarak bu işin çok yakın takipçisiyiz. Buradan hareketle TÜBİTAK’ın Ar-Ge bütçesi de 2021 yılında yüzde 100 artıyor. Yani, ekosistemi çok daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz."

Varank, Erzurum'a yapılan yatırımlara da değinerek AK Parti'nin bu kenti hiçbir zaman yalnız bırakmadığını da kaydetti.

Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, çeşitli kurumların temsilcileri ve iş insanları katıldı.