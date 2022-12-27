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Bakanlık'tan tanıdık isimlere 2,7 milyar TL teşvik

Bakanlık'tan tanıdık isimlere 2,7 milyar TL teşvik
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Sanayi Bakanlığı kasım ayı yatırım teşvik belgelerini açıkladı. Listede yine tanıdık isimler yer aldı.

Cengiz-Kolin ortaklığı olan CK Enerji’nin sahibi olduğu Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne (Akdeniz EDAŞ) 1 milyar 588 milyon 80 bin lira tutarında yatırım teşviki belgesi verildi.

Akdeniz EDAŞ, Antalya, Burdur ve Isparta illerine elektrik dağıtımı yapıyor. Şirket 2012 yılında CK Enerji’ye 546 milyon dolara satıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Rıfat Kırcı'nın haberine göre Yüksek miktarlı teşviklerden bir diğeri ise Veli Akgün Seramik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye verildi. Şirket Kütahya’daki fabrikası için 1 milyar 244 milyon 607 bin lira teşvik aldı. Şirketin 2020 yılında İzmir’deki fabrika açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. 

Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Bu güzel ülkemizde taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri var. Biz de onların bu noktada devamlı önünü açmakta kararlıyız ve bundan sonra da inşallah önünü açmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Akgün Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akgün de Erdoğan’a hediye vererek “AK Parti iktidarında 18 yılda 15 fabrika açtık” demişti. 

KİM, NE ALDI?

Bakanlığın yatırım teşviği verdiği diğer şirketler ise şöyle: 

- Aldridge Mineral Madencilik AŞ: 2.3 milyar 

- MLSH İnşaat, Turizm, Bilişim Teknolojileri, Tarım, Hayvancılık, Enerji, İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ: 2.3 milyar TL. 

- Ecogreen Elektrik Enerji Üretim AŞ: 1.7 milyar TL. 

Cumhuriyet

Etiketler teşvik bakanlık sanayi bakanlığı kasım ayı yatırım teşvik belgeleri dev teşvik
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