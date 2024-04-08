  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakanlıktan yeni düzenleme: Bu şartları sağlayan tapuyu alacak

Bakanlıktan yeni düzenleme: Bu şartları sağlayan tapuyu alacak

Bakanlıktan yeni düzenleme: Bu şartları sağlayan tapuyu alacak
Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik’te dikkat çeken bir değişiklik yaptı.

Bu yönetmelik genel olarak OSB’lerde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Yönetmeliğin OSB’lerde tapu devrini düzenleyen maddesi değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre, mevzuata uygun olarak yatırım yapan katılımcılar, 10 ile 50 kişi arasında istihdam sağlayıp, üç ay üretim yapmaları koşuluyla tahsisi yapan OSB’den parselin tapusunun kendisine devrini talep edebilecek. Bedelsiz tahsis edilen parselde üretime geçilmeden tapu talep edilmesi halinde ise yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması şartıyla, tapu kütüğünün beyanlar hanesine devir işlemi sırasında şerh konulacak.

Bu şerhte, taşınmazı devralan gerçek veya tüzel kişilerin, devirdeki amaç ve koşullara uymak zorunda oldukları belirtilecek. Bu şerh kaldırılmadığı sürece de taşınmaz hiçbir şekilde başkalarına devredilemeyecek. İpotek edilemeyecek, teminat verilemeyecek. İflas ve konkordato ile diğer ayni ve şahsi haklara da konu edilemeyecek. OSB tarafından yapılan denetim sonucunda şartlara uyulduğunun anlaşılması halinde, ilgili OSB’nin talebi üzerine ve bakanlığın izni ile OSB tarafından tapu kayıtlarından şerh kaldırılacak

Cumhuriyet

Etiketler organize sanayi bölgeleri organize sanayi bölgesi tapu bakanlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TIR ile otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı TIR ile otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı Mide bulandıran skandal! Ramazan ayında at eti yedirmişler Mide bulandıran skandal! Ramazan ayında at eti yedirmişler Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi AK Parti'de ByLock iddiası: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi AK Parti'de ByLock iddiası: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi Bayram haftasının hava durumu belli oldu: Ani yağışlara dikkat! Bayram haftasının hava durumu belli oldu: Ani yağışlara dikkat! Dursun Özbek: ''Dünya'ya rezil olduk'' Dursun Özbek: ''Dünya'ya rezil olduk'' İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı Yine başıboş köpek dehşeti: Baba oğlu için kendini feda etti Yine başıboş köpek dehşeti: Baba oğlu için kendini feda etti AK Partili Belediye'deki jakuzi iddiasına soruşturma AK Partili Belediye'deki jakuzi iddiasına soruşturma