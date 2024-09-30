  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Banka borcu olanlar dikkat: Dev banka alacaklarını 3 firmaya sattı

Banka borcu olanlar dikkat: Dev banka alacaklarını 3 firmaya sattı

Banka borcu olanlar dikkat: Dev banka alacaklarını 3 firmaya sattı
Güncelleme:

Akbank, takipteki kredi alacak portföyünden satış yaptı. Bankadan KAP'a yapulan açıklamaya göre banka, takipteki alacak portföyünün 1,7 milyar TL tutarındaki kısmını varlık yönetim şirketlerine sattı.

Akbank takipteki kredi alacaklarının 1 trilyon 710 milyon TL tutarındaki kısmını, toplam 565 Milyon TL'ye varlık yönetim şirketlerine sattı.

Akbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, takipteki kredi alacak portföyünün Gelecek Varlık Yönetimi, Ortak Varlık Yönetim ve Dünya Varlık Yönetimi'ne satıldığı belirtildi.

Açıklamada, şuy ifadelere yer verildi: "Bankamız takipteki kredi alacak portföyünün 1.710 Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 565 Milyon TL bedel karşılığında Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetimi A.Ş.'ye satılmıştır."

Etiketler akbank takipteki alacaklar alacak borç banka borcu varlık yönetimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En beğenilen siyasetçiler anketi açıklandı: İlk 3'e dikkat En beğenilen siyasetçiler anketi açıklandı: İlk 3'e dikkat Jose Mourinho'dan olay olan Serhat Akın yorumu: ''Atışı yapan iyi değilmiş'' Jose Mourinho'dan olay olan Serhat Akın yorumu: ''Atışı yapan iyi değilmiş'' Eski Bakan Hüseyin Çelik: ''Gezi olaylarıyla şaftımız kaydı'' Eski Bakan Hüseyin Çelik: ''Gezi olaylarıyla şaftımız kaydı'' Dün 2'nci bölümü yayınlanmıştı... Deha izleyicisine kötü haber Dün 2'nci bölümü yayınlanmıştı... Deha izleyicisine kötü haber Mansur Yavaş: ''Partim aday göstersin, Cumhurbaşkanlığı'na da aday olup mutlaka kazanacağız'' Mansur Yavaş: ''Partim aday göstersin, Cumhurbaşkanlığı'na da aday olup mutlaka kazanacağız'' Acun Ilıcalı: ''Türkiye'de garip şeyler oluyor'' Acun Ilıcalı: ''Türkiye'de garip şeyler oluyor'' Survivor aşıkları evlendi; gelin hanımın dansözle yarıştığı anlar olay oldu Survivor aşıkları evlendi; gelin hanımın dansözle yarıştığı anlar olay oldu Kız çocuğuna toplu istismar: 18 kişinin adını verdi Kız çocuğuna toplu istismar: 18 kişinin adını verdi Prof. Dr. Celal Şengör'den Bakan'a olay sözler: ''Bunu anlatamıyoruz bu herife'' Prof. Dr. Celal Şengör'den Bakan'a olay sözler: ''Bunu anlatamıyoruz bu herife'' Kış geldi: Yeni haftada sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor Kış geldi: Yeni haftada sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor
Arsenal'in efsanesiydi... Sahada hayatını kaybetti Arsenal'in efsanesiydi... Sahada hayatını kaybetti Geçiş garantili tünel, otoyol ve köprülere kur ayarı geliyor Geçiş garantili tünel, otoyol ve köprülere kur ayarı geliyor Tekirdağ'da geceyi gündüze çeviren dev yıldırım kamerada Tekirdağ'da geceyi gündüze çeviren dev yıldırım kamerada Genç kız 2 yıl sonra kardeşiyle aynı kaderi yaşadı Genç kız 2 yıl sonra kardeşiyle aynı kaderi yaşadı Denize sınırı bile olmayan ilimizde dikkat çeken satılık ada ilanı Denize sınırı bile olmayan ilimizde dikkat çeken satılık ada ilanı TÜVTÜRK'ün araç muayenesinde aldığı ücret için bir emsal karar daha TÜVTÜRK'ün araç muayenesinde aldığı ücret için bir emsal karar daha Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır'a yanlış gözaltı Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır'a yanlış gözaltı Ünlülerin modacısı yardım istedi: ''Can güvenliğim yok'' Ünlülerin modacısı yardım istedi: ''Can güvenliğim yok'' Mahalleli taciz zanlısının evini sprey boyalarla boyayıp ifşa etti Mahalleli taciz zanlısının evini sprey boyalarla boyayıp ifşa etti Güzel oyuncu mahkemelik olduğu tacizi ifşa edip isyan etti Güzel oyuncu mahkemelik olduğu tacizi ifşa edip isyan etti