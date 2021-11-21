Bankalar kredi musluklarını açtı: İşte bankaların faizsiz kredi fırsatları ve şartları...

Bankaların nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için sıfır faizli, masrafsız, komisyonsuz kredi imkanları ile müşteri çekme yarışı hızlandı. İşte bankaların faizsiz kredi fırsatları ve şartları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz kararları banka faiz oranlarını da birebir etkiledi. Koronavirüs salgını döneminde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar en düşük faizli kredi imkanlarını araştırıyor.

Bankaların dönem sıfır faizli, masrafsız, komisyonsuz kredi imkanları ile müşteri çekme yarışı kızıştı. 5 banka faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı.



Peki, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların faizsiz, masrafsız kredi kampanyalarına başvuru nasıl yapılıyor, başvuru şartları neler? İşte banka banka bilinmesi gereken detaylar...

Akbank ilk kez müşterisi olan vatandaşlara 12 ay vadeli 5 bin lira faizsiz kredi imkanını internet sitesi üzerinden duyurdu. Kampanyadan faydalanabilmek için ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi ile başvuru yapmak gerekiyor.



Vakıfbank, N11 ile başlattığı 6 ay vadeli 5 bin lira tutarında faizsiz kredi kampanydasında da online alışveriş yapan müşterilere sıfır faizli kredi imkanı sundu. Kampanya N11 üzerinden yapılan alışverişler için geçerli.

Halkbank da faiz kredilerini KOSGEB destekli olarak veriyor. Girişimcilik kredisi ve esnaf destek kredi paketlerinde başvurular şube üzerinden alınıyor.



Ziraat Bankası, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ile imzaladığı protokol ile 84 ay vadeli ve ilk 1 senesi ödemesiz kredi imkanı sundu. Kampanya köyünde hayvancılık yapmak isteyenlere hitap ediyor. Kredi başvuruları hakkında detaylı bilgi Tarım ve Ormancılık Bakanlığı il / ilçe müdürlüklerinden alınabiliyor.

Denizbank'ın faizsiz iki kredi kampanyası mevcut. Bunlardan biri üretici kartı olanlara yönelik 2 bin liralık faizsiz ve komisyonsuz nakit avans. Diğeri de İstanbul Kart'ı olan kişilere sunulan sıfır faizli, masrafsız, komisyonsuz 1200 lira sıfır faizli kredi kampanyası oldu. İstanbul Kart sahipleri İBB ile Denizbank arasında imzalanan ortak protokol kapsamında faizsiz ihtiyaç kredisi kullanabilecek, aylık 100 lira taksitle ödeyecek.