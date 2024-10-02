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Bankalara borcu olanlar için süre verildi

Bankalara borcu olanlar için süre verildi
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Türkiye Bankalar Birliği tüm kredi kartı ve kredi borcu olan vatandaşlar için tüm bankalara acil koduyla gönderdiği yazıda 30 gün süre verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı borçları için 60 ay vade ile yapılandırma imkanı getirdiğini duyurdu.

BDDK'nın açıklamasına göre, bireysel kredi kartı dönem borcunun minimum ödeme miktarını karşılayamayanlar, mevcut kredi kartı borçlarını 60 aya kadar yapılandırabilecekler. Her ayın taksit miktarı, o ayın minimum ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun yarısı ödenene kadar, ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise, bireysel kredi kartı yapılandırmalarında uygulanacak maksimum faiz oranını yüzde 3.11 olarak sınırladı.

Anapara ve faiz ödemeleri 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredileri, ek kredi kullanılmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçluların, yapılandırma için bir yıl içinde başvurmaları gerekmektedir.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve bankalar, yapılandırma sürecinin detaylarını netleştirmek için toplandı. TBB, belirsizlikleri gidermek amacıyla BDDK ve Merkez Bankası ile görüşmeler yapacak ve bankalara yapılandırma hakkında acil kodlu detaylı bir bildirim gönderdi.

Kredi ve kredi kartı borçları 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Kredi kartı borçlarında, her ayın taksit miktarı, o ayın minimum ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan tutar dışındaki kredi kartı bakiyesi kullanılmaya devam edilebilecek.

Örneğin, 100 bin lira borcu olan bir kişinin 50 bin lirası yapılandırıldığında, kart sahibi kalan 50 bin lirayı kullanmaya devam edebilecek. Ancak, yapılandırılan borcun yarısı ödenene kadar, ilgili bankadaki kredi kartı limiti yükseltilemeyecek. Yapılandırmada uygulanacak faiz oranı %3,11 olarak belirlenmiştir.

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