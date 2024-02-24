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Bir havayolu şirketi daha iflas etti

Bir havayolu şirketi daha iflas etti
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Kanada merkezli Lynx Air, tüm uçuşlarını durdurma kararı alarak operasyonlarını sonlandırdı.

Lynx Air CEO'su Jim Sullivan, şirket personeline gönderdiği mektupta, yüksek enflasyon ve yakıt giderlerinin etkisiyle artık dayanamadıklarını belirtti. 

Sullivan, personel için gönderdiği mektupta, "Bu kararın sizin için sürpriz olduğunu tahmin ediyorum. Ancak yüksek enflasyon, yakıt ve operasyonel giderlerin etkisiyle artık dayanamıyoruz. 26 Şubat’tan itibaren operasyonlarımız duracak" ifadelerini kullandı.

Havayolu şirketi, yolcu hakları mevzusunda ise gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi. 

Şirket, 26 Şubat itibariyle operasyonlarını durduracak.

 

Etiketler havayolu şirketi iflas kanada lynx air uçuş yolcu uçağı
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