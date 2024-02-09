Bir ilde daha ekmeğe zam

Siirt’te ekmeğe zam geldi. 6 TL’ye satılan 200 gram ekmek, 7 liradan satılacak.

Siirt Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanlığı karar ile ekmek fiyatına düzenleme yapıldı. Yeni zamma göre 200 gramlık ekmek, 6 liradan 7 liraya çıkartıldı. Oda başkanı Hayrettin Elçi, kararın bugünden itibaren geçerli olacağını ifada etti.

İHA