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Bir kripto para borsası daha iflasın eşiğinde

Bir kripto para borsası daha iflasın eşiğinde
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Kripto para piyasasının önemli oyuncularından Genesis Global Capital'in de likidite sıkışıklığında kaynak bulamaması halinde iflas başvurusu yapacağı belirtildi.

Kripto para şirketi Genesis Global Capital’in iflas başvurusu için hazırlık yaptığı iddia edildi. Bloomberg’de yer alan habere göre şirket daha önce de likidite sıkışıklığı yaşadığı bir dönemde iflas başvurusu yapmayı düşündüğünü bildirmişti.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Digital Currency Group'un kripto para kredi verme bölümü olarak faaliyetlerini sürdüren Genesis Global Capital, önümüzdeki hafta iflas başvurusunda bulunmak için hazırlık yapıyor.

Kaynaklar Genesis’in kredi bulmak için görüşmelerini sürdürdüğünü, kaynak bulunması halinde planların değişebileceğini de aktardı.

Genesis ayrıca kripto para borsası FTX’in iflası sonrası para çekme işlemlerini askıya almıştı.

Etiketler ftx genesis kripto bitcoin iflas
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