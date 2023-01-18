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Bir kripto vurgunu daha: 415 milyon dolarlık kripto para çaldı

Bir kripto vurgunu daha: 415 milyon dolarlık kripto para çaldı
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Kripto para borsası FTX, bilgisayar korsanları tarafından yaklaşık 415 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını duyurdu.

FTX'in CEO'su, şirketin iflas başvurusunda bulunmasından bu yana uluslararası kripto para borsasından yaklaşık 323 milyon dolar ve ABD platformundan 90 milyon dolar hacklendiğini söyledi.

FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, diğer şirketi Alameda Research'ün borçlarını ödemek için FTX kullanıcılarından milyarlarca dolar çalmakla suçlanıyor.

Bankman-Fried, dolandırıcılık suçlamalarını reddetti.

Bir yıl önce değeri 32 milyar dolar olan FTX, 11 Kasım'da iflas koruması başvurusunda bulundu.

Müşteri fonlarının 8 milyar dolarının kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Geçen hafta şirket, Delaware'deki bir iflas hakimine 5 milyar dolardan fazla mal varlığını geri kazandığını söyledi.

Salı günü FTX daha fazla ayrıntı vererek, 1,7 milyar dolar nakit, 3,5 milyar dolar sözde likit kripto para birimi ve 300 milyon dolar likit menkul kıymet geri aldığını söyledi.

Finansta "likit" terimi, bir varlığın değerini etkilemeden kolayca nakde çevrilebileceği anlamına geliyor.

Etiketler kripto para ftx borsa ftx borsası bitcoin ethereum
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