Bir sektör daha kırmızı alarm verdi !

Şubat ayında beyaz eşya sektörünün yurt içi ve yurt dışı satışlarındaki daralma hızlandı. Buna göre, yurt içi beyaz eşya toplam satışları yüzde 7, beyaz eşya ihracatı ise yüzde 13 geriledi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 2023 Şubat’a ilişkin iç satış ve ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta 6 ana üründe yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 747 bin 929’a çıkarken; yılın ilk 2 ayında iç satış artış oranı 2022'ye kıyasla yüzde 13 olarak gerçekleşti.

Buna karşın, şubatta üretim yıllık bazda yüzde 5 azalarak 2 milyon 801 bin 734 adede inerken; yılın ilk 2 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düştü.

En büyük düşüş ise ihracatta yaşandı

Şubatta yıllık bazda yüzde 16 azalan beyaz eşya ihracatı, yılın ilk 2 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 azaldı. İthalat ise şubatta aynı dönem aralıklarında sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 23 oranlarında artış gösterdi.

"Maliyetler, tedarik sıkıntıları ve enflasyon etkili"

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer’e göre, sektörün satışlarının yüzde 75'ini oluşturan ihracattaki daralma eğilimi küresel gelişmeler nedeniyle sürüyor.

Dinçer, geçen ayki daralma sonrası şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi savaş, enerji maliyetlerindeki artış, tedarik sıkıntıları ve küresel ölçekteki enflasyon ihracat üzerinde etkili olmaktadır.”

Toplam satışlardaki daralma yüzde 7'ye çıktı

İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışların yüzde 7 daralarak 5 milyon 6 bin 997 adede gerilediği bilgisini veren Dinçer, “Yılın geri kalanı için hem iç satışlarda tüketicinin alım gücünü destekleyecek hem de ihracatta sektörümüzün rekabet gücünü korumasını sağlayacak düzenlemeler çok önemli olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan TÜRKBESD verilerine göre, ihracat yılın ilk ayında Ocak 2022’ye göre yüzde 10 daralırken; iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar ise yüzde 2 oranında daralarak 2 milyon 407 bin 148 adede gerilemişti.