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Bitcoin kritik seviyeyi test etti

Bitcoin kritik seviyeyi test etti
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En büyük kripto para birimi Bitcoin, yeniden 30 bin doların üzerini test etti.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 3,1 artarak 1,12 trilyon doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, analistlerin Fed'in mevcut belirsizlikler ve riskler göz önüne alındığında faiz oranlarını artırmada temkinli davranacağına ilişkin değerlendirmelerinin yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu yüzde 3,5 yükseliş kaydetti.

Böylece 30 bin doların üzerini test eden Bitcoin, TSİ 19.30 itibarıyla 29 bin 588 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, ağustos ayından beri 30 bin doların altında işlem görüyordu.

Bu arada, Bitcoin'in son 7 gündeki değer artışı yüzde 11’e yaklaşırken piyasa değeri ise 579 milyar doların üzerine çıktı.

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 56 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD'de ilk Bitcoin spot ETF'sinin piyasaya sürülmesiyle ilgili hala spekülasyonlar devam ediyor.

Bu hafta, ABD merkezli dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock'a böyle bir fon için yeşil ışık yakıldığı haberleri ileri sürülmüştü. Bu da geçici bir yükseliş sağladığı Bitcoin fiyatının 30 bin doları test etmesine neden olmuştu. Ancak daha sonra haberlerin asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,50’den fazla değer kazanarak 1.610 dolar seviyesine çıktı.

AA

Etiketler bitcoin kripto para
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