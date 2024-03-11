Bitcoin ve Ethereum için tarihi karar

Londra Menkul Kıymetler Borsası, yılın ikinci çeyreğinden itibaren Bitcoin ve Ethereum kripto ETN’leri için başvuruları kabul edeceğini duyurdu.

Londra Menkul Kıymetler Borsası tarafından yapılan açıklamada, Bitcoin ve Ethereum ETN’leri için başvuruların kabul edileceği bildirildi.



LSE tarafından yayımlanan bilgi notuna göre, yalnızca profesyonel yatırımcılara açık olacak kripto ETN’lerde kabul için gerekli şartlar şunlar olacak:

"Önerilen kripto ETN’lerin fiziksel olarak desteklenmesi, temel aldığı varlığın güvenilir ve genel olarak kabul görmüş bir piyasa fiyatına veya değer ölçüsüne sahip olması ve bu varlıkların Bitcoin veya Ethereum gibi kripto varlıklar olması,

Temel alınan kripto varlıkların tamamının ya da büyük bir kısmının ‘soğuk depolama’ yöntemiyle saklanması ya da soğuk depolama benzeri güvenlik önlemlerine tabi tutulması ve Birleşik Krallık, AB (veya EEA’da uygulanan eşdeğer yasalar), Jersey, İsviçre veya ABD’de AML düzenlemelerine uygun bir veya birden fazla saklayıcı tarafından tutulması."

ETN nedir?

ETN’ler, temel aldıkları varlıklara maruz kalma imkanı sunan borç enstrümanlarıdır. Kripto ETN'leri ise yatırımcıların Londra işlem saatlerinde borsadaki kripto varlıklarını takip eden menkul kıymetlerin ticaretini yapmasına imkan tanımaktadır.

Spot Bitcoin ETF’lerinin kabulünün ardından ETN başvurularının kabul edilecek olması ise kripto para yatırımcıları için oldukça kritik bir gelişme olarak görülmektedir.

Bu haberler sonrası lider kripto para birimi Bitcoin 72 bin, Ethereum ise 4 bin doların üzerinde fiyatlanmaktadır.