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  3. 17 Haziran 2020 09:34

Bunu yapanlar artık kara listeye alınacak!

Cep telefonlarından uygulanan IMEI sistemi artık otomobil ve beyaz eşyalarda da kullanılacak. Bu kapsamda e-SIM’li araçlar ile SIM kartlı beyaz eşyaların da IMEI kaydı yapılacak. Ayrıca satın alınan telefonun borcu ödenmezse cihaz kullanılamaz hale gelecek.

Bunu yapanlar artık kara listeye alınacak!
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), IMEI konusunda önemli bir düzenlemeye gidiyor. 'Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikle cep telefonlarında uygulanan IMEI kayıt sistemi diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Buna göre, yurt dışından getirilen ve e-call (Acil 112 arama sistemi) sistemli kartlara sahip araçların da IMEI numarasıyla e-Devlet sistemi üzerinden kaydı mecburi hâle getirilecek. Böylece yurt dışında kaçak otomobil getirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, ayrıca, ‘ses haberleşmesi olmayan’ ancak e-SIM üzerinden haberleşme sağlayabilen tüm ev eşyaları ve cihazların da IMEI kaydı mecburi olacak. Ses haberleşmesi olmayan cihazlar teriminin bir nevi ‘nesnelerin interneti’ (IOT) kapsamında işleve sahip ürünler olduğu ifade ediliyor.

BORÇ ÖDENMEZSE İLETİŞİMİ KESİLECEK

Operatörlerin taahhütlü kampanyalarla sattıkları cep telefonları konusunda da değişiklik bulunuyor. Tüketici, kampanya ile aldığı telefonun borcunu ödemezse söz konusu cihaz kara listeye alınarak haberleşme hizmeti verilmeyecek. Yedi senedir kullanılmayan cihazlar da kara listeye alınacak. Böylece, eski telefonlara kayıtlı IMEI numaralarının kaçak şekilde yurda sokulan veya çalıntı telefonların IMEI numaraları ile değiştirilerek kullanıma açılmalarının önüne geçilmiş olacak.

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