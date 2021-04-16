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Büyük ikramiye İzmir'e çıktı!

Süper Loto'nun 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişinde 19 milyon 944 bin liralık ikramiye İzmir'in Gaziemir ilçesine çıktı.

Sisal Şans tarafından 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 19 milyon 944 bin 580 lira ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 4, 9, 37, 43, 45, 54 sayılarına isabet etti.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, İzmir, Gaziemire isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin denildi.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21:30da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor.

 

DHA

Etiketler süper loto büyük ikramiye gaziemir
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