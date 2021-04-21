1 Mayıs yaklaşırken... İşte işçierin talepleri

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Mayıs programını açıkladı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılan toplantıda basın açıklamasını dört kurum adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.

Açıklamada, valiliğin pandemi gerekçesiyle 17 Mayıs’a kadar etkinlikleri yasaklaması eleştirilerek şunlar kaydedildi: “Bu ülkenin işçi, emekçi, mühendis, mimar ve hekim örgütleri olarak bizlere, işçi sağlığı konusunda en son akıl verecek olan, ülkeyi yöneten siyasi iktidardır.”

“Çalışırken bulaşmayan ama 1 Mayıs kutlarken bulaşan bir virüs tespit edilmemiştir” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, talepler ve hedefler şöyle sıralandı:

Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlanmalı, acil ve zorunlu işler dışında dört hafta çarklar durdurulmalıdır!

Çalışırken hastalanan emekçiler için Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin!

Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son!

İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara değil işçilere ve işsizlere!

Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın!

İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, hukuksuz biçimde işten çıkarılan kamu emekçileri işlerine iade edilsin, çalışma süreleri azaltılsın.

Doğa katili projelere, Kanal İstanbul’a, betona, savaşa, silahlanmaya, sermayeye değil aşıya ve sosyal desteklere kaynak!

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın! Zorunlu mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı vergiler sıfırlansın.

Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın!

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. 6284 sayılı yasa etkin şekilde uygulansın, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İşyerinde Şiddete Karşı 190 sayılı sözleşmesi onaylansın!