Asgari ücret zammında işte masadaki 3 formül

Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği 2024 ylı asgari ücret zammı için masadaki 3 formül ortaya çıktı.

2024 yıl başında uygulanacak maaş zammı düzenlemeleri için geri sayım başladı. Asgari ücret ve emekli zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğini söyledi.

Sabah gazetesinin haberine göre asgari ücret, memur maaşları, en düşük emekli maaşı ile tüm emekli maaşları Ocak ayında yeniden artacak. Ocak sonrası dönem için asgari ücret, memur ve emekli maaşları için yeni sistemin devreye girmesi bekleniyor.

Enflasyon rakamları emekli ve memur zammının yanında asgari ücret de belirlenirken önemli bir kıstas olarak masaya gelecek. Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alacak.

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Bu beklentiye göre Tüketici Fiyatları Endeksi 1886,99 seviyesine yükselecek.

Yine bu rakamlara göre:

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 39,61

Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,61

Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı yüzde 15

Memur enflasyon farkı yüzde 31,70

Memur zammı ise yüzde 51,46

Ocak 2023'te asgari ücret net 5500 TL'den yüzde 54,54'lük artışla 8.500 TL'ye yükseldi. Ardından Temmuz döneminde asgari ücret yeni bir zam daha alarak net 11.402 TL'ye yükseldi. Böylece 2023 yılında asgari ücret için kümülatif (toplam) artış enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 107'yi aşmış oldu.

Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11.402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak:

6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.

Erdoğan ne demişti ?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonun üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkisini görmeye başladık, millet destek verdikçe süreç hızlanacaktır. Hem çalışanlarımızın hem emeklilerimiz için gerekli düzenlemeleri yılbaşında yapacağız" dedi.

Sabah