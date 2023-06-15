Asgari ücrete yılda 4 kez zam teklifi

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücrete yapılacak ara zamma ilişkin, "enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin ve bütün ücretlerin yılda dört kez güncellenmesi gerektiği" önerisinde bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde toplandı. Görüşmeye işçi temsilcisi olarak TÜRK-İŞ'ten Veli Solak, işveren temsilcisi olarak TİSK'ten ise Akansel Koç ve hükümet temsilcisi olarak da Çalışma Genel Müdürü Saadettin Akyıl katıldı.

Solak, görüşme sonrasında basın mensuplarına herhangi bir rakamın konuşulmadığını açıkladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zamma ilişkin şunları söyledi:

“Asgari ücret, Türkiye’de çok önemli bir gündem. Çünkü biz Türkiye’de asgari ücreti konuşurken, sembolik bir ücreti konuşmuyoruz. Asgari ücret dediğimizde bir ortalama ücreti konuşuyoruz. Çalışanların yarısından fazlasının hayatını sürdürmek zorunda olduğu bir ücreti konuşuyoruz. Oysa dünyanın her yerinde asgari ücret ile çalışanların oranı son derece düşüktür. Sembolik bir ücrettir asgari ücret ama Türkiye’de bir ortalama ücret durumunda. Örneğin, Avrupa Birliği’nde asgari ücret ile çalışanların oranız yüzde 4 düzeyinde. Türkiye’de bu oran yüzde 50’nin üzerinde. Hatta asgari ücrete bile ulaşamayan milyonlar var Türkiye’de. Dolayısıyla biz asgari ücreti konuşurken gerçekten bir ortalama ücreti konuşuyoruz ve o nedenle de son derece önemli bir gündem. Yine, Türkiye’nin yüksek enflasyonlu sürece girmesi ile birlikte son birkaç yıldır, asgari ücret daha da önem kazandı. Çünkü, ortalama ücret olan asgari ücret yüksek enflasyon karşısında çok hızla değer kaybediyor.

Alım gücü çok hızlı bir biçimde geriliyor. O yüzden geçen yıl, asgari ücret açıklanırken, ‘tarihi zam, yüzde 50’nin üzerinde artış yapıldı’ diye anlatılmıştı, fakat biz o zamanda söyledik. Bu suya yazılan bir yazıdır, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir süreçte birkaç ay sonra bu artışın hiçbir anlamı kalmayacaktır demiştik…

Yine bu yüksek enflasyonlu süreç devam ediyor ve özellikle seçim öncesinde de çokça vaatler verildiği için şimdi Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Herhangi bir sonuç çıkmadı, herhangi bir rakam telaffuz edilmiyor. Burada olması gereken, asgari ücretliler toplumu haline gelmiş olan ülkemizde, asgari ücretin alım gücünü korumaktır. Ondan öncesinde de aslında öncelikli meselemiz, Türkiye’nin asgari ücretliler toplumu olmasından kurtarılmasıdır.

DİSK olarak bizim önerimiz, enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin ve bütün ücretlerin yılda dört kez güncellenmesi gerektiğidir."