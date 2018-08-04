Bedelli klavuzunda çalışanları ilgilendiren ayrıntı

Milli Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı kılavuzda, “Bedelli askerlik kapsamında temel askerlik eğitiminde bulunanlar bu süre zarfında çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından idari veya ücretsiz izinli sayılacaklardır” denildi.

BU NE ANLAMA GELİYOR?

Kamu ya da özel sektörde çalışırken bedelli askerlik kapsamında 21 gün silah altına alınacak kişiler “ücretsiz izinli” sayılırsa, bu süre içinde ücret ve maaş alamayacaklar. Çalışanların sosyal güvenlik primleri de yatırılmayacak.

Bedelli askerlik için başvuru kılavuzu yayınlandı

Ancak, “idari izinli” sayılanlar, hem ücret ve maaşlarını almaya devam edecek, hem de askerlik süresince sosyal güvenlik primleri yatırılacak. Ücret ve sosyal güvenlik primi bakımından hiçbir kayıpları olmayacak.

BORÇLANMA YAPABİLECEKLER

Bedelli askerlik döneminde “ücretsiz izinli” sayılanlar, eksik prim günlerini tamamlamak için borçlanma yapabilirler. Borçlanma yapan işçiler, günlük en düşük 21,65 lira prim ödeyecekler. 21 gün için 454.61 lira prim ödemeleri gerekecek. Memurlar ise emeklilik kesintisine esas maaşları üzerinden prim ödeyecekler.

Hemen belirtelim, eksik günlerin primini ödemek için acele etmeye gerek yok. İhtiyaç duyduklarında, emekli oluncaya kadar herhangi bir tarihte borçlanma işlemini yapabilirler. Emekli olmak için prim günü eksiği olmayanların ileride borçlanma yapmasına hiç gerek kalmayabilir.

YABANCI ŞİRKETLERDE ÇALIŞANLARIN DURUMU

Türkiye’deki uluslararası şirketlerde çalışanlar, askerlik gerekçesiyle işyerlerinden izin alamayacaklarından endişe ediyor. Bir okurumuz, işyerine haber vermeden izne ayrılıp askerlik yapıp yapamayacağını sordu.

Türkiye’deki uluslararası şirketlerde çalışanlar da Türk mevzuatına tabi. Onlar da bedelli askerlik yasasının verdiği haktan yararlanarak “ücretsiz izinli” olarak askerlik yapabilirler. Şayet işveren ücretsiz izin vermezse o zaman 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi devreye girer. Askerlik gerekçesiyle hem kıdem tazminatını talep ederek iş akdini fesheder, hem de askerden döndükten sonra yeniden çalışmak için iki ay içinde başvurabilir. İşveren işe başlatmadığı takdirde üç aylık ücret tutarında tazminat öder.