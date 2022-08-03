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  4. Emeklilerden 7.500 TL'lik promosyona hücum! Sıranın sonu gelmedi

Emeklilerden 7.500 TL'lik promosyona hücum! Sıranın sonu gelmedi

Bankalar emekli maaşları için verdiği maaş promosyonlarını 7 bin 500 TL'ye kadar arttırınca emekliler yüksek promosyon ödemesi almak maksadıyla kamu bankalarındaki maaşlarını özel bankalara çekmeye başladı.

Özel bir bankanın emekli promosyon kampanyası büyük ilgi gördü. Özellikle Anadolu'daki ilçelerde şubelerin önünde yığılmalar yaşandı, 50 kişi sıraya yazılarak öğle saatine kadar işlemlerini yaptırdı. Ağustos ayının sonuna kadar kampanya devam edecek.

Emekliler Tokat'ın Erbaa ilçesindeki özel bankanın şubesinde kuyruk oluşturdu. Maaşlarını taşıyan emeklilerin çoğunluğu, devlet bankalarından özel bankaya geçtiklerini söylediler. Kampanyanın ilaç gibi geldiği yorumu yapan emekli vatandaşlar, ‘parayı nasıl değerlendireceksiniz?' sorusuna promosyonun yerinin şimdiden hazır olduğunu belirttiler.

Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler öğlene kadar kuyruk bekleseler de işlemlerini yaptırmadan ayrılmadılar. 7 bin lira maaş promosyonu 500 lira da otomatik ödeme talimatı verildiği takdirde toplamda 7 bin 500 lira emeklinin hesabına aktarılıyor.

Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Son gün 31 Ağustos

Promosyon ödemesinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar maaşını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor.

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