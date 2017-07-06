Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama

Şu anda yaklaşık 12 milyon emeklinin olduğunu hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "2008 ve 2012'de yapılan düzenlemelerle emeklilikteki aktüeryal dengelerin sürdürülebilir olması ve genç yaştaki emekliliği yavaş yavaş sürdürülebilir noktaya çekmek gibi yol haritamız var. Yasal düzenlememizin arkasında duruyoruz. 2035'te kadınlarımızın emeklilik yaşı 58'e, erkeklerde 60'a çıkmış olacak. Türkiye'deki emeklilerin ortalama yaşı şu an 52. Bu sistemi sürdürebilmemiz mümkün değil. Emeklilerimizin standardı yüksek hayat yaşayabilmeleri de bu koşullarda mümkün değil" dedi

"YAŞA TAKILIYORUM" BASKISI VAR

Yeni düzenleme düşünmediklerini belirten Müezzinoğlu "Önemli olan bunu sürdürmek. Şu anda "Yaşa takılıyorum" baskısı var. Bunu göğüsleyemezsek sürdürülebilirlik ortadan kalkar. Psikolojik, sosyal olarak emeklilik yaşında kademeli geçiş döneminin mağduriyetleri olduğu doğru, ama hiçbir mağduriyet olmadan sistemin realize olması da mümkün değil" dedi.

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