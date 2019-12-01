İş arayanlara müjde ! Kamuya 60 bin personel alınacak...

Kamu, 2020’de alınacak yeni personel sayısını açıkladı. Gelecek yıl çeşitli kadrolara 60 bin kişi alınacak. Ancak yıl içinde yeni ihtiyaç duyulursa bu sayı artacak. 2019 yılı bitmeden ise kamu, alımlarına devam ediyor. En çok alımı ise alımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapacak.

2020’de kamu 60 bin yeni personel alacak. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında gelecek yıl kamuya alınacak personel sayısına da yer verildi.

2020’de kamuya personel alımında sınırlandırma olacak. Cumhurbaşkanlığı Programına göre, 2020 yılında kamuya personel girişinin 60 bin ile sınırlandırılması öngörülüyor.

2020 bütçesi hazırlanırken de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da gelecek yıl kamuya alınacak yeni personel sayısına değinerek, “2020’de kamuya 60 bin yeni personel alınması öngörüsü yapıldı ama ihtiyaçlar çerçevesinde yıl içinde bu hususta gerekli çalışmalar ayrıca yapılacaktır” demişti.

KAMUNUN ALIMI AZALIYOR

2019 yılında da kamuya memur, sözleşmeli personel ve işçi olmak üzere toplam en fazla 60 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Ancak oluşan ihtiyaç nedeniyle bu rakamın üzerinde personel alımı yapıldı; özellikle de sağlık çalışanı ve öğretmen açığı nedeniyle. Görüne o ki, son yıllarda kamu, personel alımına sınırlama getiriyor.

Geçtiğimiz yıllarda ise kamu yüksek sayıda personel alımı yapıyordu. Bazı yıllar bu sayı 200 binlere kadar çıkmıştı.

Bu yıl ise Milli Eğitim Bakanlığı 20 binin üzerinde öğretmen alımı yapacağını, sağlık alanında da yine 20 bin sağlıkçı istihdam edileceği programladı ve her iki alanda da boş kadrolara alımlar yapıldı.

Bunun dışında 2019’de Diyanet’ten emniyete, adliyelere hukuk personeline kadar kamuda birçok alanda yeni personel alımı yapıldı.

2020’de kamuya hangi kadrolara personel alamı yapılacağı ise henüz netleşmedi, gelecek yılın ocak ayında açıklanması bekleniyor.



2019 BİTMEDEN BU İŞLER VAR

2019’un son ayına girerken de kamu elaman alımına devam ediyor. Alımlar ise sene sonuna kadar devam edecek. Kurumlar arasında en yüksek alımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapacak.

Bakanlık, temizlik görevlisinden çocuk bakıcısına, hasta, yaşlı ve engelli bakım hizmetinden güvenlik görevlisine, bakım onarım hizmetine kadar birçok alanda sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli 1.000 sürekli işçi alacak.

Alımlar İŞKUR üzerinden olacak ve adaylar, İŞKUR’un yayımlanan listesinden sadece bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecek.

Sene sonuna kadar Diyanet İşleri Başkanlığı da yeni eleman alacak. Diyanet; rehberlik, psikolojik danışmanlık alanında görevlendirilecek açıktan 60 öğretmen alımı yapacak.

Alım için boş kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacak. Başvurular ise 4 Aralık’ta başlayacak, 17 Aralık’ta bitecek.

Dışişleri Bakanlığı ise İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Çince, İspanyolca, Portekizce, Rusça ve Yunanca dilleri için mütercim unvanlı toplam 30 personel alımı yapacak.

Yıl sonuna kadar hangi kurum kaç kişi alacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 60 öğretmen.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 120 bilişim uzman yardımcısı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 45 sözleşmeli statüde mühendis.

Nükleer Düzenleme Kurumu, 40 nükleer düzenleme uzman yardımcısı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 devlet memuru.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için 50, bankacılık uzman yardımcısı kadrosu için 75 kişi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 25 maden ve petrol uzman yardımcısı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1.000 sürekli işçi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 9 sözleşmeli bilişim personeli.

2020’de kamuya 60 bin personel alınacak! İşte tüm detaylar...Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 10 kişi.