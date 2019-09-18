İŞKUR'daki işsiz başvurularının sayısı TÜİK'i geçti

İŞKUR'a işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı TÜİK'in açıkladığı resmi işsizlik rakamlarını geride bıraktı. TÜİK'e göre 4 milyon 253 bin işsiz var, İŞKUR'da ise rakam 4 milyon 417 bin!

Habertürk Gazetesi’nden Rahim Ak’ın bugünkü yazısına göre İŞKUR’a yapılan işsizlik maaşı başvuruları tarihte ilk kez TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını aştı.

TÜİK tarafından Haziran döneminde işsiz sayısı 4 milyon 253 bin olarak açıklandı. İŞKUR’a resmi olarak başvurup ‘işsizim bana maaş bağlayın’ diyenlerin sayısı ise 4 milyon 417 bin oldu. Yani tam 164 bin 814 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

TÜİK işsizlik rakamlarını anket yoluyla belirliyor. İŞKUR’a ise vatandaş resmi olarak başvurup ‘işsizim bana maaş bağlayın’ diyor.

GENÇ İŞSİZLİK ARTIŞTA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Haziran'da Türkiye'de işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puanlık artışla yüzde 13 seviyesine çıkarken, 15-24 yaş arası nüfusta işsizlik ise 5,4 puanlık artışla yüzde 24,8'e yükseldi.

İşsizlik rakamları açıklandı! İşsiz sayısında büyük artış var