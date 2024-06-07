Kadın avukatlar erkekleri geçti

Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı "Adalet İstatistikleri 2023" raporuna göre, kadın avukat sayısı tarihte ilk kez erkek avukatları geçti. Bir önceki yıla oranla 2023'te kadın avukat sayısı yüzde 18 artarken erkek avukat sayısı ise yüzde 4 azaldı.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "Adalet İstatistikleri 2023" raporu yayımlandı. Yargı organlarının iş yükleri, performansları ve genel durum tespitleri aldığı raporda avukat sayılarına ilişkin veriler dikkat çekti.

Rapora göre; 2015 yılında 93 bin 573 olan avukat sayısı her yıl artarak 2023'te 185 bin 749 oldu. Sekiz yıllık zaman diliminde ilk kez 2023'te kadın avukat sayısı erkek avukat sayısını geçti.

Erkek avukat sayısı 88 bin 437 olurken kadın avukat sayısı ise 97 bin 312 oldu. Böylelikle kadın avukat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18 artarken erkek avukat sayısı yüzde 4 azaldı.