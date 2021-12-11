Sabah yazarı asgari ücret zammını açıkladı

Asgari ücret zammı görüşmelerinde işçi sendikaları 4 bin TL'yi kırmızı çizgi olarak belirtmişti. AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi ise asgari ücret zammının ne kadar olacağını duyurdu.

Asgari ücretteki zam pazarlığında bugüne kadar 3 bin 100 TL, 3 bin 500 TL, 3 bin 900 TL gibi rakamlar dile getirildi. Türk-İş ise 4 bin lira altının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu duyurdu.

Asgari ücret rakamına dair iddiada bulunan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, 13 Aralık Pazartesi'yi işaret etti.

Müderrisoğlu yazısında, "Hükümet-İşçi-İşveren" arasındaki ücret pazarlığının belirli bir noktaya kadar getirilmesi ve sistemin yapısı gereği Cumhurbaşkanı'nın son sözü söylemesi teamüldendir" dedi.

Müderrisoğlu, "Üç tur görüşmeye sahne olan asgari ücretin nihai halini alması, 13 Aralık pazartesi gününe endekslendi. Taraflar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çıkacaklar. Müzakerelerde ulaşılan aşamayı, karşılıklı olarak tezlerini anlatacak ve rakamsal tekliflerinin gerekçelerini sunacaklar" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRANIN ALTINDA KALMAYACAK"

Müderrisoğlu, asgari ücret rakamına dair ise şöyle yazdı:

"Yazımın girişindeki eleştirimin bir bölümünü üstlenerek, asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmayacağını, kalmaması gerektiğini bir kenara not edelim"

Okan Müderrisoğlu'nun yazısının tamamı için...