  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli çalışan alacak

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli çalışan alacak

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli çalışan alacak
Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda, "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 27 bin sözleşmeli personel, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır” denildi.

İHA'nın haberine göre; yayımlanan ilanda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 tercih kılavuzunun ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlanacağı belirtildi.

 

Etiketler Sağlık Bakanlığı personel alımı Resmi Gazete İlan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zonguldak açıklarında balık bolluğu! Zonguldak açıklarında balık bolluğu! İstanbul'da meydan savaşı! Silah ve sopalar havada uçuştu İstanbul'da meydan savaşı! Silah ve sopalar havada uçuştu Naci Görür'den İstanbul için ''korkutan'' senaryo: 300 milyon ton... Naci Görür'den İstanbul için ''korkutan'' senaryo: 300 milyon ton... Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı Türkiye'nin en çok aidat ödeyen il ve ilçeleri belli oldu Türkiye'nin en çok aidat ödeyen il ve ilçeleri belli oldu Süper Lig'in en değerli 5 futbolcusu açıklandı Süper Lig'in en değerli 5 futbolcusu açıklandı CHP o ilde aday listelerini geç verdi! CHP o ilde aday listelerini geç verdi!