Sosyal güvenlik uzmanı 2025 asgari ücret için net rakamı verdi

İlki yarın gerçekleşecek olan ve tüm asgari ücretlilerin 2025 yılı asgari ücret maaş zammını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun açıklanmasını beklediği zam oranıyla birlikte zamlı asgari ücret tahminini açıkladı.

Tüm asgari ücretlilerle birlikte milyonlarca çalışanın ve ailesinin dört gözle beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak.

Asgari ücret artışının gerçekleşen enflasyon oranına mı, yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı konusundaki tartışmalar sürerken

Ünlü çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi'nde yazdığı köşe yazısında memur ve memur emeklilerine yüzde 12, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17 enflasyon farkının verilebileceğini aktararak asgari ücretin 22 bin lira civarında olabileceğini belirtti.

Erdursun yazısında ise bu rakamı "Bu durumda 2025’te açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan milyonlarca sabit ücretli, sabit gelirliler bireysel ekonomik krizi daha da derinlemesine hissedecek ve yaşayacak. Tüm bu veriler göz önüne alındığında çı­kan sonuç sabit gelirlere oransal artış dı­şında ayrıca intibak ya da seyyanen zam ya­pılması gerekliliğini ortaya koymaktadır" diyerek değerlendirdi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Masadaki zam oranları neler ?

Geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zam yapılarak asgari ücret 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı. Bu yıl ocak ayında:

Yüzde 25 zam yapılırsa: Asgari ücret 21 bin 252 lira,

Merkez Bankası’nın yüzde 44 tahminine göre zam yapılırsa: 24 bin 483 lira,

Hedef enflasyona göre yüzde 21 artış yapılırsa: 20 bin 572 lira,

Üst bant tahmini olan yüzde 26’ya göre: 21 bin 422 lira,

Yüzde 30 artışta: 22 bin 102 lira,

Yüzde 40 artışta: 23 bin 802 lira,

Orta Vadeli Program’daki yüzde 41,5 tahmine göre: 24 bin 57 lira olacağı öngörülüyor.

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