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Sözleşmeli araştırma görevlilerine kadro müjdesi

Sözleşmeli araştırma görevlilerine kadro müjdesi
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AK Parti, sözleşmeli araştırma görevlilerinin çalıştıkları üniversiteye atamasının yapılmasını içeren kanun teklifini Meclis'e sundu.

AK Parti Yüksek Öğretim Kanununda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Teklife göre; tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi görenler ve doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri talep etmeleri durumunda altı ay içinde bulunduğu üniversite tarafından ataması yapılacak.

Düzenleme, sanatta yeterlilik eğitimine devam eden ya da eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerini kapsıyor. 

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen sözleşmelilere kadro düzenlemesinde yer alan bu madde YÖK'ün talebi üzerine YÖK Kanununda değişiklik içeren kanun teklifine eklenmişti.

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Etiketler ak parti araştırma görevlisi sözleşmeli atama meclis kanun teklifi
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