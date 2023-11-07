Tüm emekliler 2 bin TL eksik maaş alacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşlarında 2024 yılı itibariyle 14 yıldır devam eden uygulamadan dönüleceğini açıkladı. Ancak bu karar tüm emeklilerin 2 bin TL daha düşük maaş almasına yol açacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşlarının yeni yılda nasıl olacağını açıkladı. 14 yıldır uygulanan politikanın son bulacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TGRT Haber'den gazeteci Cem Küçük'e yaptığı yeni açıklamaya göre, bu yıl itibarıyla hayata geçirecekleri yeni uygulamanın detayları ortaya çıktı.

Yapılacak sistem değişikliği, Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranından yaklaşık 2 bin lira kesintiye gidilmesine yol açacak.

2009 yılından itibaren maaşlara yansıtılan enflasyon farkının üzerine refah payı ekleme yoluna giden hükümet, son yıllarda yüksek enflasyonlar karşısında yüzde 10 seviyelerinde refah payı uygulaması ile günden güne düşen memur ve emekli maaşlarını dengelemeye çalışıyordu.

MAAŞTA KESİNTİ YAPILACAK

Bakan Mehmet Şimşek, başlatılan parasal sıkılaşma politikalarının bir ayağının da çalışan ücretlerinde düzenlemeye gitmek olduğunu savunurken, milyonlarca memur ve emeklinin maaşında yeni kesintiler ortaya çıkacak.

Daha önce verilecek enflasyon farkının ölçülen enflasyona göre değil, tahmin edilen enflasyona göre verilmesi gerektiğini savunan Şimşek, Küçük'e yaptığı açıklama ile bu yıl sonunda memur maaşlarına enflasyon farkı oranında zam yapılacağını belirtti.

2024 MAAŞLARINA YANSIMAYACAK

Milyonlarca memur, TÜİK tarafından belirlenecek enflasyon oranında ücret artışı yaşayacak. Normal şartlarda eklenmesi beklenen yüzde 10'luk refah payı ise 2024 maaşlarına yansıtılmayacak. Bu değişiklik, halihazırda 22 bin 17 lira seviyelerinde olan en düşük memur maaşından, Ocak ayında yapılacak artışta yaklaşık 2 bin lira kesilmesi anlamına geliyor.

SEYYANEN ARTIŞ GÜNDEMDE

Emekli maaşları için yapılacak uygulamada farklı değerlendirmeler hayata geçirilecek. Hükümet, an itibarıyla aldığı emekli aylığı belirli bir seviyenin üzerinde olan vatandaşlar için daha sınırlı bir artış yapmaya hazırlanırken, en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira ve yakınında emekli aylığı alan vatandaşlar içinse seyyanen bir zam yapılacak.

Mart ayında yapılan 2 bin liralık artışla 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına Temmuz ayında hiçbir güncelleme gelmezken, rekor enflasyon karşısında emekli maaşı ile geçinmenin imkansız hale gelmesi taban aylık uygulamasında tarihi bir artışa neden olabilir.