Türkiye'de işçi sayısı en çok azalan sektörler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, "Ücretli Çalışan İstatistikleri Mart -2024" bültenini yayımladı. Bu bültene göre, ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,6 artarken, aylık ise yüzde 0,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Ücretli Çalışan İstatistikleri Mart -2024" bültenini yayınladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 839 bin 534 kişi iken, 2024 yılı Mart ayında 15 milyon 225 bin 128 kişi oldu.

Ücretli çalışan sayısı yıllık %2,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 839 bin 534 kişi iken, 2024 yılı Mart ayında 15 milyon 225 bin 128 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,0 azaldı, inşaat sektöründe %9,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,5 arttı.

Ücretli çalışanlar, Mart 2024 (Bin kişi)

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Mart 2024

Ücretli çalışan sayısı aylık %0,1 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mart ayında bir önceki aya göre %0,1 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,4 azaldı, inşaat sektöründe %0,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.

Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Mart 2024

Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Mart 2024