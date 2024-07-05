Zamsız asgari ücret ve özel sektör maaşlarına promosyon umudu

Milyonlarca çalışan bu yıl ara zamsız kaldı. Özellikle açlık ve yoksulluk sınırında geçim savaşı veren asgari ücretlilerin isyanı büyürken devreye şimdi de banka promosyonları girdi.

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan hayalleri suya düşürecek açıklama geldi.

Bakan Işıkhan ara zamma kapıları kapatınca özel sektördeki kimi firmalar maaşlar düzeltme yaparken kimileri de 'promosyon' formülünü hayata geçirdi.

Haber Global'de yer alan habere göre, asgari ücrete beklenen ara zammın yapılmaması, özel sektörde banka promosyonlarında hareketliliğe neden oldu.

Bankalar, maaş ödemelerini kendi kanalları üzerinden gerçekleştiren işyerlerine promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor.

Ekonomist Murat Özsoy bankalarla şirketler arasındaki promosyon anlaşması hakkında şu açıklamaları yaptı:

'Ekonomi yönetimi tarafından asgari ücrete bu yıl sonuna kadar zam yapılmayacağının açıklanması sonrasında birçok şirket de çalışanlarına ara zam yapmayacak görünüyor. Çünkü asgari ücret sadece asgari ücretliyi ilgilendirmekle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda şirketlerin çalışan maaşlarına yapacağı zam için de önemli bir gösterge niteliğinde. Reel sektörde yılın kalan süresi içerisinde bankalar ile maaş anlaşmalarının yenilenme zamanı gelecek olan irili ufaklı birçok firma bu durumu fırsata çevirmeyi düşünüyor. Bankalardan maaş ödemeleri karşılığında alınan promosyonu çalışanlarına aktararak ilave bir gidere katlanmadan çalışanlarına bir ikramiye vermeyi gündemlerine almaya başladılar bile. Bu yöntemi seçen firmalar, maaş zammı yapmadan yani personel giderlerinde bir artış olmadan çalışan bağlılığını sağlamak konusunda bir adım atmış olacaklar.”

Bakan Şimşek'ten güldürmeyen asgari ücret fıkrası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de asgari ücretin düşük olmadığını iddia etti ve asgari ücrete ve emekli aylığına zam istemenin popülizm olduğunu söyledi.

Türk-İş’in verilerine göre, mayıs ayında Türkiye’de açlık sınırı 18 bin 969 TL, yoksulluk sınırı ise 61 bin 788 TL seviyesinde. Asgari ücret ise 17 bin TL seviyesinde.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin muhalefetin popülist söylemleri ile gerçekleştiğini ve bütçeye yükünün yüksek olduğunu belirten Şimşek asgari ücret konusunda ise, "Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" dedi.

Haziran ayının açlık ve yoksulluk sınırı rakamları

Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 18 bin 979 TL, yoksulluk sınırı da 61 bin 820 TL oldu. Verilere göre açlık ve yoksulluk sınırındaki artış ise önceki aya göre iki kalemde de sınırlı kaldı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 18 bin 979 TL’ye yükseldi. Önceki ay açlık sınırı 18 bin 969 lira düzeyindeydi.

Böylece açlık sınırı asgari ücretin üzerinde kalmaya devam etti. Asgari ücret halen 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor.

Yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye yakın

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı 61 bin 820 TL’ye çıktı. Geçen ay 61 bin 789 TL seviyesindeydi.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 24 bin 609 TL'den 24 bin 614 TL’ye yükseldi.

Gıda harcamasında 4 bin TL artış

Gıda harcaması tutarı ise yılbaşına göre 3 bin 930 TL ve bir önceki yılın aynı ayına göre 8 bin 605 TL artış kaydetti. Tüm temel harcamalar için yapılması gereken harcama tutarı da sadece son altı ayda 12 bin 800 TL artış gösterdi.

Öte yandan gıda enflasyonu ilk 6 ayda yüzde 31,51, son bir yılda yüzde 82,96 olarak gerçekleşti.