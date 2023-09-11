CHP'den Orta Vadeli Program eleştirisi: Fakirlikten başka bir şey vaad etmiyor

CHP'li Orhan Sümer, geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Program'la ilgili eleştirilerde bulundu.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “İktidarın açıkladığı Orta Vadeli Programın vatandaş üzerindeki etkileri” ile ilgili eleştirilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı gündemine taşıdı

SARAYIN ORTA VADELİ PROGRAMI VATANDAŞA FAKİRLİK VAAD EDİYOR

CHP’li Orhan Sümer, şunları kaydetti:

“İktidarın Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Eylül ayının ilk haftasının sonu kadar açıklamak zorunda olduğu Orta Vadeli Program açıklandı. Enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 24,9’a kadar gerileyeceği tahmin ediliyordu. Enflasyonun yüzde 161’lik bir sapmayla bu yıl sonunda yüzde 65 olacağı öngörüldü.

OVP’de 2024 yılı için konulan hedef ve öngörülen tahminler ise büyüme hızının bu yıla göre yavaşlayacağı, işsizlik oranının, vergi yükünün artacağı. Enflasyonun da yüksek kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Sarayın vatandaşa ilaç olsun diye açıkladığı Orta Vadeli Ekonomi paketi vatandaşa fakirlikten başka hiçbir şey vaad etmiyor.”

“MİLLET BORÇ SARMALINDA BOĞULUYOR”

Orhan Sümer, “Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 25 Ağustos – 1 Eylül haftasında 37,7 milyar lira artarak 2 trilyon 412 milyar liraya kadar tırmandı. Beklenenin aksine (faiz oranlarında yaşanan yükseliş nedeniyle) tüketici kredisi kullanımı azalmıyor. Düşük gelir ve yüksek fiyat artışları kredi kartı borçlarındaki yükselişin sürmesine yol açıyor. Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan kredi alacakları ise yılbaşından bu yana 9 milyar liralık artışla 39,3 milyar liraya çıktı. Varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 36,6 milyar liralık bir batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Seçimden önceki tablo ile şu an arasında makas her geçen gün açılıyor. Bir avuç saray yandaşı hariç millet borç sarmalında boğuluyor” ifadelerini kullandı.

EVE İCRA GELMESİ GELENEK OLDU

Orhan Sümer, vatandaşların yaşadığı sorunlarla ilgili de yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Emekli, memur, asgari ücretli, orta düzey yönetici akla gelen hangi çalışan grubu olursa olsun eve icra gelmesi çok sınırlı sayıdaydı. Artık hane başına icra tebligatları ikiye üçe yükselmiş durumda. İktidarın ekonomi politikası vatandaşı borç ödeyemez hatta nefes alamaz hale getirdi. İcra dosyalarında rekor üzerine rekor kırılıyor. Ocak- 8 Eylül 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,5 oranında artarak 9 milyon 550 bin oldu. Ayrı dönemde, aboneliklerden kaynaklanan icradaki bazı alacaklardan vazgeçilmesinin de etkisiyle 11 milyon 30 bin dosya da sonuçlandı. Dolayısıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 744 bin oldu.