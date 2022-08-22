Çin’den bir faiz indirimi daha

Çin, gayrimenkul sektöründeki kriz ve yeniden artış kaydeden corona virüsü vakaları nedeniyle bocalayan ekonomisini canlandırmak için borçlanma faizini düşürdü, konut kredilerine yön yeren faiz oranında daha büyük bir indirime gitti.

Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) 5 baz puan düşürerek yüzde 3,65’e, beş yıllık LPR faizini ise 15 baz puan düşürerek yüzde 4,30’a indirdi.

Merkez bankası bir yıl vadeli LPR’si en son ocakta, beş yıllık LPR’si ise mayısta düşürülmüştü. Beş yıllık LPR oranı konut kredilerinin maliyetini etkiliyor.

Merkez bankası, geçtiğimiz hafta 400 milyar yuan (59,33 milyar dolar) fonlama sağladığı bir yıllık orta vadeli borç verme imkanı (MLF) faizini bazı finans kurumları için 10 baz puan düşürmüştü. Böylece MLF faizi yüzde 2,85'ten yüzde 2,75'e düşmüştü.

LPR NE İŞE YARIYOR?

Ticari bankaların üst düzey müşterilerine sağladığı borç verme oranı olan LPR (Loan Prime Rate) diğer krediler için sağlanan oranlar için bir ölçüt görevi görüyor. Bu oranın düşmesi, şirketler ve tüketicilerin borçlanma maliyetlerini azaltıyor. MLF ise yeni ve ödenmemiş kredilerin faiz oranlarını etkiliyor.

Çin’deki yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu bir yıllık LPR’ye dayanırken, beş yıllık faiz oranı ise ipotek fiyatlarını etkiliyor. Çin’deki yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu bir yıllık LPR’ye dayanırken, beş yıllık faiz oranı ise ipotek fiyatlarını etkiliyor.