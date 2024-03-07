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Denize sıfır Şehir Hastanesi projesinde 500 milyon TL'yi dalgalar yuttu

Denize sıfır Şehir Hastanesi projesinde 500 milyon TL'yi dalgalar yuttu
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Rize Şehir Hastanesi projesinde 500 milyon TL harcanarak yapılan dolgu alanı dalgalar yıktı. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılan dolguyu dalgalar yıktı. 2024 bütçesinden aynı dolgunun tamiri için 500 milyon TL daha ayrıldı.

Cumhuriyet'ten Faik Bakoğlu'nun haberine göre, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, konuyu TBMM gündemine taşıyarak zararın, dolgu kararını veren kamu görevlilerinden tahsil edilmesini istedi.

Ocaklı, “Deniz dolgusu ısrarı ilginç. Yandaş inşaat şirketlerine kamu kaynaklarının aktarılması için mi dolgu yapılıyor” dedi.

Ocaklı verdiği soru önergesinde, uzmanların önerilerinin dikkate alınmadığına dikkat çekerek “Bilim insanları dolgunun uygun olmadığını söylüyor. Ancak kimse dinlemiyor. Şimdi 500 milyon TL’lik kamu zararı çıkmıştır” ifadesini kullandı.

RİZE ŞEHİR HASTANESİ PROJESİ

Rize'de deniz dolgusu üzerine inşa edilen 850 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanesi'nin 2025 yılında tamamlanması bekleniyor. Hastanede 206 poliklinik odası ve 28 ameliyathane salonu bulunacak. Tüm branşlarda poliklinik hizmeti, acil servis, ameliyathane ve yoğun bakım, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunulacak.

Cumhuriyet

Etiketler rize şehir hastanesi dolgu alan dalga
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