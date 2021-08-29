Dolar/TL için bir korkutan tahmin daha: ''10 TL'yi görecek''

ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, yıl sonu dolar/TL tahminiyle birlikte korkutan bir öngörüsünü açıkladı.

ABD'deki dördüncü ve dünyada 30. büyük banka olan Wells Fargo, Türkiye'de yıl sonu dolar tahmini için iddialı bir açıklama yaptı. Fargo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nda yapacağı değişikler sonrası artış yaşanacağını belirtti.

Kurum, dün yayımladığı ‘uluslararası ekonomik görünüm: Ağustos 2021' başlıklı raporda Türkiye ekonomisi ve dolar/TL kuruna ilişkin değerlendirme ve tahminlerine de yer verdi.

EYLÜL 2022'DE 10.25

Banka, 27 Ağustos'ta 8,35 olan dolar/TL kurunun, yıl sonunda 9,25, Eylül 2022'de 10.00, 2022 sonunda 10,25 olacağı tahminini paylaştı.

"ERDOĞAN MERKEZ’DE YENİ TASFİYEYE GİDEBİLİR"

Erdoğan'ın 4 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı “faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz” açıklamasını hatırlatarak Cumhurbaşkanı'nın “faizleri düşürünce enflasyonun da düşeceği” şeklinde geleneksel olmayan bir para politikası görüşüne sahip olduğunu aktaran banka, geçmişte Erdoğan'ın benzer açıklamalarının ardından Merkez Bankası (TCMB) yetkililerinin tasfiye edildiğine ve yerlerine kendisinin faizle ve para politikasıyla ilgili görüşlerini uygulaması daha muhtemel kişilerin atandığına işaret eti.

Banka, yine benzer şekilde TCMB'de tasfiyeler ve görev değişimi olması durumunda TL'nin ciddi bir baskı altında kalabileceğini ve dolar karşısında yüzde 10 değer kaybı yaşayabileceğini öne sürdü.

Banka, bu senaryonun, yıl sonu için açıkladıkları 9,25'lik dolar/TL tahminini desteklediğini yazdı.