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Dudak uçuklatan hırsızlık: Tam 2 milyon 900 bin dolar değerinde...

Dudak uçuklatan hırsızlık: Tam 2 milyon 900 bin dolar değerinde...
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde fiyatı dudak uçuklatan elmasla ilgili bir gasp olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.B.(57), G.B.(55), O.E.(30), K.D.(23) ve M.K.(40) isimli 5 kişi piyasa değeri 2 milyon 900 bin dolar olduğu iddia edilen elması satmak için, bir evde A.Y.(25), G.K.(25) ve A.E. (22) isimli 3 şüpheli ile buluştu. Pazarlık esnasında, 3 şüpheli silah zoruyla elmasları alarak H.B.’yi gasp etti. Akyarlar Mahallesi’nde 2 milyon 900 bin dolar elması satmak istedikleri kişiler tarafından gasp edildiğini iddia eden H.B., durumu jandarmaya bildirdi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
H.B.’nin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri geldi. Jandarma ekipleri kaçan üç şüpheli ile birlikte 6 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalar sonucu ekipler 2 ruhsatsız tabanca ve 3 parça elmas ele geçirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili olarak A.Y., G.K., A.E. ile birlikte ismi öğrenilemeyen üç şahıs olmak üzere adliyeye sevk edilen 6 kişiden A.Y. ve G.K tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.E. ile birlikte 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler hırsızlık elmas
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