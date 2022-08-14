Dünyaca ünlü analistten seçim sonrası ekonomik tablo tahmini

Türk Lirası'nın hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı tehlikeli boyutlara ulaşmış, enflasyon da rekor üstüne rekor kırarken dünyaca ünlü piyasa analistinden 2023 seçimleri sonrası için dikkat çeken bir ekonomik tablo tahmini geldi.

Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Stratejisti Timothy Ash, seçim sonrasında ekonominin görünümüne dair öngörülerde bulundu. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi teorilerine yönelik söylemleri ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra’da yaptığı ve Ash’in de katıldığı yatırımcılar toplantısı için yaptığı yorumlar da gündeme gelmişti.

Para Analiz'in haberine göre Ash, şimdi de ekonomideki görünüme dair seçim sonrası senaryolarını paylaştı.

Haziran 2023’te yapılması planlanan genel seçimler öncesi son bir yıldır hızlanan ekonomideki bozulma herkesin gündeminde olurken, uygulanan ekonomik model de tartışılmaya devam ediyor. Bu modelin değişmesi gerektiğini savunanlardan olan Timothy Ash, seçim sonrası için ekonomide değişebilecek olanları ve değişmemesi halinde olabilecekleri yazdı.

Ash, paylaşımında Erdoğan’ın seçimleri kazanması halinde ekonomide görünümün ne olacağını merak ettiğini belirtirken, analistlerin seçim öncesi oluşacak ödemeler dengesi (döviz) krizini ya da seçime kadar bir şekilde durumun idare edilmesini öngördüklerini belirtiyor.

Muhalefetin seçimden galip çıkması halinde politikada değişikliğin 180 derece olacağını belirten Ash, TCMB’de değişimle piyasalarda toparlanma öngörürken, Türkiye’nin piyasa dostu olmaya döneceğini de tahmin ediyor.

Ancak Erdoğan’ın bir şekilde yeniden galip çıkması halinde, bilançonun fazlasıyla yıprandığından bahsederek “gerçeklerin daha fazla saklanamayacağını” belirterek ekonomi politikalarında büyük bir değişikliğe gidileceğini ya da ödemeler dengesi krizinin vuracağını öngörüyor.

Bu senaryoya göre seçim sonrası ekonomide kimi kazandığı hiç önemli olmayacak. İktidara kim gelirse gelsin ortodoks politikalara dönülecek gibi görünüyor.