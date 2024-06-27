  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ekonomik güven endeksi dibi gördü

Ekonomik güven endeksi dibi gördü

Ekonomik güven endeksi dibi gördü
Güncelleme:

Ekonomik güven endeksi haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı. Endeks böylece Kasım 2023'ten beri en düşük düzeye gerilemiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı. Endeks böylece Kasım 2023'ten beri en düşük düzeye geriledi.

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 98,2 iken, Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi %2,7 oranında azalarak 78,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,9 oranında azalarak 100,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,6 oranında azalarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, Haziran 2024

Ekonomik güven endeksi haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı. Endeks böylece Kasım 2023'ten beri en düşük düzeye gerilemiş oldu.

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2024

Ekonomik güven endeksi haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı. Endeks böylece Kasım 2023'ten beri en düşük düzeye gerilemiş oldu.

Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir. Tüketici güven endeksinde mevsim etkisi bulunmamaktadır.

Etiketler türkiye istatistik kurumu tüik endeks ekonomiye güven ekonomiye güven endeksi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
EURO 2024’te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu EURO 2024’te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Türkiye uyumadı: A Milliler Çekya'yı devirdi, adını son 16'ya yazdırdı Türkiye uyumadı: A Milliler Çekya'yı devirdi, adını son 16'ya yazdırdı Asgari ücrete ara zam beklenirken... Asgari ücret 3 bin 500 TL düşecek Asgari ücrete ara zam beklenirken... Asgari ücret 3 bin 500 TL düşecek BMW X2 iddialı fiyatıyla Türkiye'de... BMW X2 iddialı fiyatıyla Türkiye'de... Euro 2024'te son 16'ya kalan A Milli Takım'da çifte şok! Euro 2024'te son 16'ya kalan A Milli Takım'da çifte şok! YSK açıkladı: 7 ilin milletvekili sayıları değişti YSK açıkladı: 7 ilin milletvekili sayıları değişti 27 Afgan, 2 Bangladeşli, 1 Pakistanlı... Nereden çıktıklarına inanamayacaksınız 27 Afgan, 2 Bangladeşli, 1 Pakistanlı... Nereden çıktıklarına inanamayacaksınız ''İkinci el''de 6 ay ve 6 bin km düzenlemesi uzatıldı ''İkinci el''de 6 ay ve 6 bin km düzenlemesi uzatıldı Önce kaza, sonra kavga: Kadıköy'de ortalık savaş alanına döndü Önce kaza, sonra kavga: Kadıköy'de ortalık savaş alanına döndü Evlenecek çiftlerin vay haline: Yuva kurmanın maliyeti 600 bin lirayı buldu Evlenecek çiftlerin vay haline: Yuva kurmanın maliyeti 600 bin lirayı buldu
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlara, fırtınaya ve kavurucu sıcaklara dikkat Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlara, fırtınaya ve kavurucu sıcaklara dikkat Küçük ve büyükbaş hayvanların ''gaz salınımına'' da vergi geldi Küçük ve büyükbaş hayvanların ''gaz salınımına'' da vergi geldi