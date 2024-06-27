Ekonomik güven endeksi dibi gördü

Ekonomik güven endeksi haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı. Endeks böylece Kasım 2023'ten beri en düşük düzeye gerilemiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı. Endeks böylece Kasım 2023'ten beri en düşük düzeye geriledi. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 98,2 iken, Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı. Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi %2,7 oranında azalarak 78,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,9 oranında azalarak 100,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,6 oranında azalarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı. Ekonomik güven endeksi, Haziran 2024 Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2024 Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir. Tüketici güven endeksinde mevsim etkisi bulunmamaktadır.