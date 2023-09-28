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Ekonomik güven endeksi yükseliyor

Ekonomik güven endeksi yükseliyor
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TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında yüzde 95.4'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi ağustos ayında 94,1 iken, eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı.

TÜKETİCİ GÜVENİ ARTTI
Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 113 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 88,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi yükseliyor - Resim : 1

İHA

Etiketler tüik ekonomik güven endeksi
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