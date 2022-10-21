Ekonomist Mahfi Eğilmez'den 330 milyar TL'lik ''faiz'' sorusu

Ekonomist Mahfi Eğilmez, ''Faizi indirdiysek faiz giderleri niye böyle devasa arttı'' diye sordu.

Türkiye'nin en iyi ekonomistleri arasından gösterilen ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomiğe dair yaptığı paylaşımla iktidara 330 milyar liralık soru yöneltti.

Eğilmez, takipçilerinden gelen sorulara da yanıt vererek, ekonomi durumunu dair yorumlar yapıyor. Eğilmez son olarak, "Faizi indirdiysek faiz giderleri niye böyle devasa şekilde arttı? " paylaşımında bulundu.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile iktidara 330 milyar TL'yi sordu, Eğilmez, faiz giderlerinin devasa bir şekilde arttığını söyleyerek" 2021 yılı bütçesinde faiz giderleri 181 milyar TL oldu. 2022 yılı bütçesine 240 milyar TL faiz ödeneği konuldu. Bunun yetmeyeceği anlaşıldı 330 milyar TL'ye yükseltildi. Buna KKM fark ödemeleri de dahil değil. Faizi indirdiysek faiz giderleri niye böyle devasa şekilde arttı" paylaşımı yaptı.

'ENFLASYON REKOR KIRARKEN, FAİZİ İNDİRMEK RİSKİ ARTIRIR'

Konuya ilişkin takiplerinden gelen soruları da cevaplayan Eğilmez, bir takipçisi tarafından, 'Neden arttı hocam?' sorması üzerine Eğilmez," Çünkü enflasyon rekor kırarken faizi indirmek riski artırır, risk artına kur, kur artınca enflasyon, enflasyon artınca bütçe açığı, bütçe açığı artınca da borçlanma ihtiyacı artar. Faiz ödeneği yetmez olur." cevabını verdi.

'FAİZLER YÜZDE 25 OLSAYDI, KUR BU SEVİYEDE OLMAZDI'

Başka bir takipçisi ise Eğilmez'i eleştirerek," Faizler yüzde 25 olsaydı bütçedeki faiz yükü ne olacaktı ? Bunu çok iyi bildiğiniz halde bu twitti atmanız garip ötesi bir durum." şeklindeki yorumuna Eğilmez," Faizler % 25 olsaydı kur da enflasyon da burada olmayacaktı, bütçe bu kadar açık vermeyecekti, borçlanma bu kadar artmayacaktı ve başlangıçtaki faiz ödeneği yeterli olacaktı." şeklinde cevap verdi.