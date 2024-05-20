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Ekonomist Özgür Demirtaş'tan tasarruf tepkisi: ''Fakir fukaradan başlanmaz''

Ekonomist Özgür Demirtaş'tan tasarruf tepkisi: ''Fakir fukaradan başlanmaz''
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Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kamuda tasarruf önlemlerini eleştirdi. Demirtaş, ''Tasarrufa fakir fukaradan başlanmaz, siyasetten başlanır'' ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin fikirlerini sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Demirtaş, Türkiye'nin enflasyonla mücadele kapsamında yürüttüğü tasarruf politikalarına ilişkin mesajında, "Tasarrufa fakir fukradan başlanmaz, siyasetçiden başlanır" ifadesini kullandı.

Özgür Demirtaş'ın dikkat çeken tasarruf mesajı şöyle:

Tasarrufa: Fakir fukaradan başlanmaz, memurdan, işçiden başlanmaz, orta direkten başlanmaz, zenginden bile başlanmaz,

Tasarrufa: siyasetten başlanır, siyasetçiden başlanır, hükümetten başlanır, itibardan başlanır…

 

 

Etiketler özgür demirtaş kamuda tasarruf fakir fukara
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