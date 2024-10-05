En ucuz uçak biletini satan havayolları firması iflasın eşiğinde
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Ucuz bilet fiyatlarıyla tanınan ve düşük maliyetli havayolu şirketi olarak bilinen ABD merkezli Spirit Airlines iflas sürecine girdi.
Havacılık sektöründe yaşanan ekonomik krizler bir şirketi daha vurdu. Spirit Airlines, JetBlue’ya satışın engellenmesinin ardından mali krizle boğuşuyor. Şirket, 21 Ekim’e kadar acil finansman sağlamak zorunda ve iflas koruma başvurusu yapmayı değerlendiriyor.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre bazı analistler perşembe günü Spirit'in tahvil sahipleriyle bir anlaşma yapmasını bekliyordu. Raymond James analisti Savanthi Syth, "Spirit'in iflasın dışında alacaklılarla yeniden müzakere edebilmesi gerektiğinden şüpheleniyoruz" dedi.
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