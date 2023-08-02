Enflasyon öncesi kritik veri: Risk primi bugün yeniden o seviyenin üzerine yükseldi

Yarın açıklanacak Temmuz ayı enflasyon rakamları öncesinde 400 baz puanın altına gerileyen CDS risk primi de bugün yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi.

Mayıs ayında 700 baz puana kadar yükselen Türkiye'nin risk priminde son dönemde düşüş yaşanırken geçtiğimiz gün 400 baz puanın altı test edilmiş ve böylelikle 2021 Kasım ayından bu yana ilk kez bu seviyenin altı görülmüştü.

Risk priminde düşüş devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ise kritik bir açıklama gelmişti. Şimşek, “Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor” başlığı ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler bugün 400 baz puanın altını gördü” ifadelerini kullandı.

Ancak BloombergHT’nin katardığına göre, bugün Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) yeniden yükselişe geçti. Bu kapsamda CDS günlük 7,2 puan yükselişle 400 baz puanı aştı.

BORSADA YENİ REKOR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 yükselişle 7.180,08 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,57 puan artışla ve yüzde 0,16 değer kazanarak 7.180,08 puana çıktı. Açılışın ardından devam eden yükseliş 7.296,57 puan ile BIST 100 endeksinde rekoru beraberinde getirdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,01 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,59 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Öte yandan dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 26,9670'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni günde serbest piyasada 27,43 TL’yi görmesinin ardından şu sıralar 26,95 TL seviyelerinden alıcı ile buluşuyor. Euro/TL de 30,26 seviyesini serbest piyasada aştı. Şu sıralar ise 29,63’ten işlem görüyor. Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 102,2 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0990 seviyesinde seyrediyor.

TEMMUZ ENFLASYONU BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik Cuma günü duyuracağı verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Yurt içinde ise yarın TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanacak Temmuz 2023 enflasyon rakamları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi Temmuz'da yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.