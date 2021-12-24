Erdoğan açıkladı: Kripto para yasası geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto para yasasının yakın zamanda Meclis'e geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi. Ekonomiye dair önemli mesajlar veren Erdoğan, kripto para çalışmalarına da değindi. Erdoğan, ''Yasa hazır yakında gecikmeden Meclis'e göndereceğiz" ifadelerini kullandı.



