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  3. 19 Ağustos 2020 18:03

Erdoğan cuma günü müjde vereceğiz dedi, dolar ve altın çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü bir müjde vereceğini söylediği açıklama sonrasında, güne 7,38'den başlayan dolar 7,23'e, güne 473 TL'den başlayan gram altın ise 457 TL'ye

Erdoğan cuma günü müjde vereceğiz dedi, dolar ve altın çakıldı!
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Erdoğan’ın “Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz. Yeni bir dönem açılacak” açıklamasının ardından dolar ve lira kurunda sert düşüş görülürken Borsa İstanbul’da ise BİST 100 endeksinde yükseliş kaydedildi. 

Erdoğan'ın açıklamasının ardından; güne 7,38 seviyelerinden başlayan dolar/TL, kuru 7,30’un altına düştü. Euro/TL de 8,80’in üzerinden 8,70’in altına gerileyerek düşüşünü sürdürdü. 

BİST 100 endeksi yatay seyrederken yüzde 2 artışa yakaladı. Petro-kimya ve enerji sektöründeki şirketlerin hisselerinde artış yüzde 10’a ulaştı. 

Altının gramı ise 475,77 lira oldu. Altın 473 lira banında güne başlamıştı. 

Gerçek Gündem

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dolar , altın , erdoğan , euro
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