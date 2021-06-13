Erdoğan'ın ''döviz rezervi'' açıklamasına itiraz var.... Mahfi Eğilmez açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Merkez Bankası rezervlerimiz 100 milyar dolar seviyesine ulaştı" açıklamasından sonra ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken bir paylaşımla yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO zirvesi için gittiği Brüksel ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Merkez Bankası rezervlerinin 100 milyar dolara yaklaştığını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Ekonomist Mahfi Eğilmez, Twitter hesabından TCMB döviz rezervleri hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

DÖVİZ REZERVLERİNİN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Eğilmez paylaşımında, "28 Mayıs 2021 itibarıyla TCMB'nin brüt rezervleri 93,7 milyar dolar, net rezervleri 13,6 milyar dolar, swap hariç net rezervleri eksi 56 milyar dolardır. Merkez Bankası rezervlerini güncellenmiş olarak aşağıdaki siteden izleyebilirsiniz. https://tcmb-reserves.github.io" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: