Faiz kararı sonrası İslam Memiş ''hemen bunu yapan çok kazanır'' diyerek uyardı

Önce FED'in ardından da TCMB'nin peş peşe gelen faiz kararları sonrasında, yatırımcıların gözlerini çevirdiği isim olan İslam Memiş yatırımcıları "Hemen bunu yapan çok kazanır" diyerek uyardı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcıları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Memiş, "Hemen bunu yapan çok kazanır" diyerek yatırımcıları uyardı.

ABD'de açıklanacak işsizlik rakamları öncesi altının ons fiyatı 1.943 dolardan alıcı buluyor. Gram altın da güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 1,45 primle 918 lira seviyesinde bulunuyor.

İslam Memiş son günler Rusya Ukrayna tarafından gelen olumlu haber akışının ardından yatırımcısını tedirgin eden altın fiyatlarına ilişkin, fiyatlarının son 3 haftadır yatırımcı için yüksek seviyede olduğunu, düşüşün birkaç hafta daha sürmesini beklediğini kaydetti. İslam Memiş, "Piyasalarda fırsatlar hiç bir zaman bitmeyecektir. Ben bu yıl gram altında 1450 lira seviyesini bekliyorum. Bugün için 900 lira seviyesi. Kısa vadede düşüşlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. 880-870 lira belki 850 lira seviyesine kadar gerileyebilir. İşte buralarda TL'de kalmış olanlara, düğün yapacaklara, altın borcu olanlara alım fırsatı verecek. Kalıcı mı peki değil" diye konuştu.

"YIL SONU 1450 TL"

"Yıl sonu altın 1450 lira olacak" diyen Memiş, açıklamasında, "Arkadaşlar 2022 yılı oldukça kafa karışıklığı, oldukça problemli bir yıl olacak. O yüzden varlıklarınızı çeşitlendirin. Sepet uygulamasıyla farklı enstrümanlara yatırım yapın. Orta ve uzun vadeli yatırımcı olursanız çok isabetli olur. Çünkü 2022 yılı bayağı karışık bir yıl olacak. Daha bu yılın ilk çeyreğinde Rusya operasyonu ile çok karışık bir yıl olacağı sinyalini almış olduk" ifadelerini kullandı.