Fibabanka’dan Mastercard ile dev iş birliği

Teknolojik alt yapısı ile müşterilerine ve sektöre değer katan çözümler geliştiren Fibabanka, ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard ile uluslararası para transferi için iş birliği gerçekleştirdi.

Fibabanka, uluslararası para transferlerinde müşterilerine sunduğu alternatiflerini genişletmeye devam ediyor. Finansal teknolojilere yaptığı yatırımlarla müşterilerinin ihtiyaçlarına çözümler geliştirerek hayatlarını kolaylaştıran Fibabanka, ödeme teknolojileri alanında öncü Mastercard ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda, Fibabanka Mobil’den “Yurt Dışı Para Transferleri”ne girerek “Global Transfer” menüsünden İngiltere, Avrupa ve Amerika’ya GBP, Euro ve USD cinsinden para transferleri çok hızlı ve kolay bir şekilde ve dakikalar içerisinde yapılabilecek.

Fibabanka müşterileri, Mastercard iş birliği ile Mobil ve İnternet Bankacılığı kanalları üzerinden uluslararası para transferi işlemlerinde hızlı, kolay ve düşük maliyetlerle işlem yapabiliyor. Üstelik müşteriler, farklı döviz kurlarında transferlerini gerçekleştirirken, gönderim yapmadan önce komisyon bedellerini şeffaf şekilde görebiliyorlar.

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Fibabanka olarak, müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi ve finansal çözümlerimizi tek yerden kolayca ulaştırma misyonuyla hem finansal teknoloji altyapılarına yatırım yapmaya devam ediyor hem de güçlü iş birlikleriyle müşterilerimizi hızlı ve kolay bankacılık hizmetleriyle buluşturuyoruz. Bu kapsamda dijital kanallarımız için geliştirdiğimiz yurt dışına para transferlerinde geleneksel yaklaşımları aşan vizyonumuzla yürüttüğümüz iş birliklerine Mastercard ile bir yenisini eklemekten memnuniyet duyuyoruz. “Global Transfer” ismi ile sunduğumuz Mastercard çözümlü uluslararası para transferi sayesinde, müşterilerimiz şeffaf ve düşük ücret tarifeleriyle, hızlı ve kolay para transferlerini gerçekleştirebilecekler.”

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Yurtdışına para gönderimi birçok tüketicinin ihtiyaç duyduğu temel bir bankacılık hizmeti olsa da, yaptığımız araştırmalar gelişime açık noktalar olduğunu gösteriyor. Tüketiciler bu hizmetten faydalanırken, nasıl bir maliyetle karşılaşılacaklarını ve karşı tarafa hangi tutarın yatacağını görmek istiyorlar. Gönderinin hızlı ulaşmasını, daha da önemlisi ulaşacağından emin olmayı ve paranın ne zaman yatacağını önceden bilmek istiyorlar. Tüm bu tüketici geribildirimlerinden hareketle, Mastercard olarak yurtdışı hesaba para gönderme çözümümüz olan Crossborder Send’i Fibabanka ile tüketicilerimizle buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.” dedi.